Milano 11:05
45.088 +0,31%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:05
10.189 +0,39%
Francoforte 11:05
24.916 -0,07%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 26/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio

Seduta negativa per il FTSE Mid Cap, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,71%.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 61.475. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 60.060. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 59.398, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


