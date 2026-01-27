Milano 11:05
Analisi Tecnica: indice MDAX del 26/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio

Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude con una variazione percentuale dello 0,25%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 32.167,3, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 31.144,2. L'equilibrata forza rialzista dell'indice MDAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 33.190,3.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
