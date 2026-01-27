Milano 17:35
Banca Sistema, il calendario finanziario del 2026

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) - La Banca specializzata nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti nel corso del 2026 ed ha inoltre segnalato le date delle conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria.


Venerdì 06/02/2026
CDA: Approvazione risultati al 31 dicembre 2025
Appuntamento: Conference call sui risultati al 31 dicembre 2025

Venerdì 06/03/2026
CDA: Approvazione progetto di bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2025

Giovedì 23/04/2026
Assemblea: Approvazione bilancio al 31 dicembre 2025

Venerdì 08/05/2026
CDA: Approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026
Appuntamento: Conference call sui risultati al 31 marzo 2026

Venerdì 31/07/2026
CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026
Appuntamento: Conference call sui risultati al 30 giugno 2026

Venerdì 06/11/2026
CDA: Approvazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026
Appuntamento: Conference call sui risultati al 30 settembre 2026
