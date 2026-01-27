Banca Sistema, il calendario finanziario del 2026

Banca specializzata nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione

(Teleborsa) - Laha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti nel corso deled ha inoltre segnalato le date delleper la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria.: Approvazione risultati al 31 dicembre 2025: Conference call sui risultati al 31 dicembre 2025: Approvazione progetto di bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2025: Approvazione bilancio al 31 dicembre 2025: Approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026: Conference call sui risultati al 31 marzo 2026: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026: Conference call sui risultati al 30 giugno 2026: Approvazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026: Conference call sui risultati al 30 settembre 2026