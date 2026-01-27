Banca Sistema, il calendario finanziario del 2026

(Teleborsa) - La Banca specializzata nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione
ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti nel corso del 2026
ed ha inoltre segnalato le date delle conference call
per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria.Venerdì 06/02/2026CDA
: Approvazione risultati al 31 dicembre 2025Appuntamento
: Conference call sui risultati al 31 dicembre 2025 Venerdì 06/03/2026 CDA
: Approvazione progetto di bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 Giovedì 23/04/2026 Assemblea
: Approvazione bilancio al 31 dicembre 2025 Venerdì 08/05/2026CDA
: Approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026Appuntamento
: Conference call sui risultati al 31 marzo 2026 Venerdì 31/07/2026CDA
: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026Appuntamento
: Conference call sui risultati al 30 giugno 2026 Venerdì 06/11/2026CDA
: Approvazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026Appuntamento
: Conference call sui risultati al 30 settembre 2026