LetExpo 2026, firmato Accordo Quadro tra Tecnopolo del Mediterraneo e Sogesid

(Teleborsa) - Tecnopolo del Mediterraneo e Sogesid, in occasione di LetExpo 2026, la fiera della logistica e della mobilità sostenibile promossa da ALIS a VeronaFiere, hanno firmato un Accordo Quadro con l’obiettivo di mettere a sistema competenze tecnico-specialistiche e capacità progettuali per promuovere iniziative a favore della sostenibilità, dell'innovazione e dello sviluppo territoriali.



L'Accordo è stato siglato da Manlio Guadagnuolo, Segretario Generale del Tecnopolo del Mediterraneo, ed Errico Stravato, Amministratore delegato di Sogesid.



L’intesa si fonda su un approccio integrato che coniuga politiche ambientali, energetiche, logistiche e urbane, con l’obiettivo di sviluppare modelli innovativi di trasformazione sostenibile dei territori. Tra le principali aree di intervento vi sono: la bonifica e risanamento ambientale, con particolare attenzione ai Siti di Interesse Nazionale (SIN) e alle aree industriali in fase di riconversione; lo sviluppo di modelli di economia circolare e gestione sostenibile delle risorse; la transizione energetica e decarbonizzazione dei sistemi produttivi e infrastrutturali; l'alta formazione e attività di divulgazione scientifica sui temi della sostenibilità e dell’innovazione.



La firma rappresenta un passo concreto verso la costruzione di modelli replicabili di sviluppo sostenibile, capaci di generare valore per i territori, le città e le comunità, contribuendo al contempo al raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica e innovazione del sistema Paese.

