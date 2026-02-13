Lavoro autonomo, crescono i “dependent contractor”: quasi 500mila in una zona grigia

(Teleborsa) - Ilsta attraversando, sia sul piano quantitativo sia su quello qualitativo. Neglima nel breve periodo si registra una lieve ripresa del comparto. Un universo, però, tutt’altro che omogeneo.All’interno dell’ampio aggregato degli autonomi: lavoratori formalmente indipendenti – titolari di partita Iva o con contratto di collaborazione – ma privi di una reale autonomia su orari, compensi e strumenti di lavoro. Secondo l’ultimo policy brief dell’Inapp, intitolato "", sono 494mila, pari al 9,8% del totale degli indipendenti.L’analisi, condotta sui dati dell’delinea un identikit preciso: prevalentemente– tra call center, consegne, pulizie e servizi alle imprese – con redditi spesso inferiori rispetto ai lavoratori dipendenti e carriere caratterizzate da maggiore discontinuità.Una parte significativa opera anche tramite piattaforme digitali.Il nodo centrale riguarda la libertà di scelta: per sei dependent contractor su dieci l’apertura della posizione autonoma non è frutto di una scelta, ma di una necessità imposta dal mercato o dal committente.In linea con le indicazioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dell’Unione Europea, lo studio sottolinea l’urgenza di estendere protezioni sociali e tutele contro i rischi professionali anche a chi si trova in questo "limbo contrattuale", superando la rigida distinzione tra lavoro subordinato e autonomo."Il lavoro autonomo è profondamente cambiato negli ultimi vent’anni – ha dichiarato il–. È un aggregato complesso, che presenta luci e ombre. Occorre ora definire con chiarezza gli elementi per il recepimento della direttiva Ue 2024/2831, così da contenere i disagi retributivi e le criticità del segmento più vulnerabile, ma anche valorizzare le opportunità di crescita professionale e l’emersione dal lavoro sommerso".Secondo Forlani, ili, che rendono sempre più sfumati i confini tra subordinazione e autonomia, specie con la mediazione delle piattaforme. Un fenomeno che richiede attenzione, considerando il ruolo strategico che gli autonomi svolgono nello sviluppo economico del Paese e la necessità di costruire un sistema di tutele più universale.