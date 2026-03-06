Abusivismo finanziario, Consob oscura 3 siti: totale sale a 1.588

(Teleborsa) -ha ordinato l'che offrivano. Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento: "IG Group 24" (sito internet https://iggroup24.life e relativa pagina https://my.24igg.to); "Mont Blanc Investment Ltd" (sito https://montblancltd.com e relativa pagina https://client.montblancltd.com); "Activ Markets" (sito internet https://activmarkets.org e relativa pagina https://webtrader.ac-markets-webtraderplatform.org).Sale, così, aildalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "Decreto Crescita" per l'oscuramento dei siti internet degli intermediari finanziari abusivi.Consob evidenzia che èper effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi di investimento e su cripto-attività, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.La Consob richiama, inoltre, l'attenzione sull'evoluzione delle condotte ingannevoli che sfruttano internet per appropriarsi del denaro e dei dati personali degli utenti: è, profili contraffatti di figure politiche, personaggi famosi e contenuti generati con sistemi di intelligenza artificiale - come immagini, voci o video - con l'obiettivo di indurre i risparmiatori ad effettuare scelte di investimento dannose.