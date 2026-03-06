Milano 12:50
Abusivismo finanziario, Consob oscura 3 siti: totale sale a 1.588
(Teleborsa) - Consob ha ordinato l'oscuramento di 3 nuovi siti web che offrivano servizi di investimento in assenza di autorizzazione. Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento: "IG Group 24" (sito internet https://iggroup24.life e relativa pagina https://my.24igg.to); "Mont Blanc Investment Ltd" (sito https://montblancltd.com e relativa pagina https://client.montblancltd.com); "Activ Markets" (sito internet https://activmarkets.org e relativa pagina https://webtrader.ac-markets-webtraderplatform.org).

Sale, così, a 1.588 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "Decreto Crescita" per l'oscuramento dei siti internet degli intermediari finanziari abusivi.

Consob evidenzia che è importante che i risparmiatori usino la massima diligenza per effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi di investimento e su cripto-attività, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.

La Consob richiama, inoltre, l'attenzione sull'evoluzione delle condotte ingannevoli che sfruttano internet per appropriarsi del denaro e dei dati personali degli utenti: è aumentato il ricorso a nuovi strumenti, come messaggi e-mail e siti web "clonati", profili contraffatti di figure politiche, personaggi famosi e contenuti generati con sistemi di intelligenza artificiale - come immagini, voci o video - con l'obiettivo di indurre i risparmiatori ad effettuare scelte di investimento dannose.
