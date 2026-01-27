Euronext lancia edizione 2026 del programma IPOready con focus su aerospazio e difesa

Euronext

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura di mercato europea, ha, giunto al suo undicesimo anno. IPOready offre undi sei mesi che fornisce ai partecipanti un percorso completo per la preparazione all'IPO, con workshop tenuti da esperti che coprono il processo di IPO, l'equity story, la comunicazione finanziaria, gli aspetti legali, la corporate governance e gli obblighi post-quotazione. Le aziende beneficiano inoltre di ampie sessioni di coaching individuali con società di revisione, avvocati, specialisti della comunicazione e delle relazioni con gli investitori.Laè composta da, con un fatturato annuo complessivo di 29 miliardi di euro e 140.000 dipendenti. La coorte di quest'anno riflette l'attrattiva del programma per startup, scale-up e unicorni in forte crescita, si legge in una nota,Lenel gruppo IPOready, con il 69% delle aziende partecipanti provenienti da settori correlati alla tecnologia (TMT 43%, Healthtech 17%, Cleantech 9%). Questa tendenza riflette il posizionamento di Euronext come principale borsa europea per le quotazioni tecnologiche, con oltre 700 aziende tecnologiche quotate e il 36% delle nuove quotazioni nel 2025 provenienti dal settore."La coorte IPOready 2026 stabilisce un nuovo punto di riferimento, con oltre 160 aziende che aderiscono al programma - ha detto- La coorte di quest'anno si distingue sia per la sua portata che per la sua qualità, con una rappresentanza particolarmente forte di settori strategici, tra cui oltre il 20% del settore aerospaziale e della difesa. IPOready continua a fornire alle aziende europee più ambiziose le competenze e la rete necessarie per il successo delle IPO, riaffermando il nostro impegno a sostenere i settori innovativi e strategicamente importanti in Europa".IPOready 2026 introduce unche partecipano al programma di quest'anno. Il percorso comprenderà un case study di IPO nel settore aerospaziale e della difesa, workshop settoriali e opportunità di networking con i colleghi di IPOready e le aziende aerospaziali e della difesa quotate su Euronext.Inoltre, IPOready accoglie lacome partner globale, in linea con Euronext nel supportare le aziende nell'accesso al capitale e nell'espansione della loro crescita.Dalla sua nascita, IPOready ha supportatosui mercati Euronext. Queste aziende hanno raccolto oltre 1,8 miliardi di euro al momento della quotazione, raggiungendo una capitalizzazione di mercato complessiva di quasi 7 miliardi di euro. Solo nel 2025, sette alumni IPOready si sono quotati sui mercati Euronext.