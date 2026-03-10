Francoforte: nuovo spunto rialzista per Basf

compagnia chimica

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 2,90%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 45,76 Euro con tetto rappresentato dall'area 46,27. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 45,44.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)