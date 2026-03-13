Stretto di Hormuz, transiti crollati del 94% in due settimane di guerra

(Teleborsa) - Il conflitto innescato dagli attacchi di USA e Israele contro l’Iran, e la conseguente reazione di Teheran, ha quasi azzerato il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz. Secondo i dati diffusi dai Lloyd's di Londra, il nodo cruciale tra il Golfo Persico e quello dell'Oman è passato da un'arteria vitale a un vicolo cieco per il commercio globale.



Nelle prime due settimane dall'inizio delle ostilità, i calcoli del colosso assicurativo britannico registrano appena 77 transiti, un crollo verticale rispetto ai 1.229 censiti nello stesso periodo del 2025. Il blocco, imposto dalla Guardia Rivoluzionaria iraniana, segue il proclama della nuova Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, che ha giurato di mantenere chiuso lo stretto fino alla cessazione delle operazioni militari.



Bridget Diakun, capo analista di Lloyd's List Intelligence, ha spiegato che dal primo marzo lo stretto è stato attraversato quasi esclusivamente dalle cosiddette "flotte commerciali fantasma": vascelli non tracciati o graditi a Teheran e ai suoi alleati, che riescono a "bucare" il blocco mentre il resto del traffico mondiale rimane fermo.



Nello stesso arco temporale, i Lloyd's hanno contato attacchi ad almeno 20 cargo, tra cui una decina di petroliere.

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