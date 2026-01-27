Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:52
25.951 +0,92%
Dow Jones 17:52
49.109 -0,61%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Londra: andamento sostenuto per NatWest Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo bancario inglese, che avanza bene del 2,06%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di NatWest Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6,676 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6,572. L'equilibrata forza rialzista di NatWest Group è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
