Londra: giornata depressa per NatWest Group
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo bancario inglese, che passa di mano con un calo del 2,52%.

La tendenza ad una settimana di NatWest Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per NatWest Group, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5,676 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 6,008 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,552.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
