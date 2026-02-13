Londra: giornata depressa per NatWest Group

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo bancario inglese
, che passa di mano con un calo del 2,52%.
La tendenza ad una settimana di NatWest Group
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per NatWest Group
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5,676 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 6,008 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,552.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)