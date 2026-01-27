Milano 11:11
Migliori e peggiori
Madrid: giornata depressa per Cellnex Telecom
(Teleborsa) - Sottotono la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, che passa di mano con un calo del 2,04%.

L'andamento di Cellnex Telecom nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 25,27 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 25,71. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 26,15.

