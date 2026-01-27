Poste Italiane, rivede le stime al 2028 e alza il target price

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titolo Poste Italiane
che avanza dello 0,95%.
La società incassa un altro upgrade, dopo la promozione della vigilia
giunta da Bank of America
. Oggi sono gli esperti dell'ufficio studi di Citigroup
a rivedere al rialzo il target price sul titolo portandolo a 24,4 euro dai 23,15 indicati in precedenza. Confermato il giudizio "buy".
Citi, in vista dei risultati del quarto trimestre e dell'anno fiscale 2025, che saranno presentati a inizio marzo. si attende un ebit rettificato superiore del 2-8% rispetto al consensus e un dividendo in crescita con rendimento del 7% circa.
Il trend della più grande infrastruttura di servizi in Italia
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Poste Italiane
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 22,3 Euro e supporto a 22,09. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 22,51.