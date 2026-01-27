Roche, risultati positivi di Fase II per farmaco iniettabile contro obesità

Roche

(Teleborsa) -, colosso svizzero della farmaceutica, ha annunciato risultati principali positivi di CT388-103, uno studio clinico di Fase II su CT-388, un agonista duale del recettore GLP-1/GIP in fase di sviluppo per il. Lo studio ha rilevato chedi CT-388 hanno determinato una perdita di peso significativa e clinicamente significativa, aggiustata rispetto al placebo, del 22,5% (stima di efficacia), senza raggiungere un plateau di perdita di peso a 48 settimane. È stata osservata una chiara relazione dose-risposta sulla perdita di peso, si legge in una nota.Il trattamento è stato, con la maggior parte degli eventi avversi gastrointestinali di entità lieve-moderata, generalmente coerenti con la classe di farmaci incretinici. Inoltre, il tasso di interruzione del trattamento a causa di eventi avversi è stato basso (5,9% nei bracci trattati con CT-388; 1,3% nel braccio placebo). I risultati completi dello studio saranno presentati in occasione di un prossimo congresso medico."Siamo lieti di constatare una perdita di peso così significativa nei pazienti trattati con CT-388 - ha dichiaratoe Responsabile dello Sviluppo Prodotti Globali di Roche - La significativa perdita di peso, unita a un profilo di sicurezza ben tollerato, rafforza la nostra fiducia nel programma di sviluppo clinico, mentre avanziamo verso gli studi di Fase III".