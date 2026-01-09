Cube Labs, controllata Lipovexa ottiene brevetto in USA per trattamento dei disordini metabolici

(Teleborsa) - Cube Labs
, venture builder italiano nel settore delle tecnologie sanitarie quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, ha reso noto che i consulenti incaricati della tutela della proprietà intellettuale hanno comunicato l'ottenimento del brevetto statunitense US 12,503,426 B2 a favore della società controllata Lipovexa
, partecipata al 60% dalla società e al 5% da INBB.
Il brevetto copre una nuova classe di derivati sintetici
dell'oleoyl-lysophosphatidylinositol (oleoyl-LPI) e il loro utilizzo nel trattamento di diabete, obesità e disfunzioni metaboliche, incluse le patologie epatiche come la steatoepatite associata a disfunzione metabolica
(MASH). L'ottenimento del brevetto negli Stati Uniti, si legge in una nota, rafforza in modo significativo il portafoglio di proprietà intellettuale del Gruppo e conferma il valore scientifico e industriale della piattaforma tecnologica sviluppata.
"Il riconoscimento del brevetto negli Stati Uniti rafforza il valore del portafoglio di proprietà intellettuale di Cube Labs e conferma il nostro approccio nel costruire piattaforme tecnologiche solide, protette e con chiara rilevanza clinica - ha commentato l'AD Filippo Surace
- La tecnologia di Lipovexa risponde a un bisogno terapeutico ancora in gran parte insoddisfatto, introducendo un nuovo paradigma nella modulazione endogena del GLP-1 per il trattamento di diabete, obesità e patologie metaboliche complesse come la MASH. Nel corso del 2026 valuteremo l'iter più opportuno per avviare un percorso di partnering a supporto delle fasi successive di sviluppo".