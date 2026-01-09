Cube Labs, controllata Lipovexa ottiene brevetto in USA per trattamento dei disordini metabolici

Cube Labs

(Teleborsa) -, venture builder italiano nel settore delle tecnologie sanitarie quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, ha reso noto che i consulenti incaricati della tutela della proprietà intellettuale hanno comunicato l', partecipata al 60% dalla società e al 5% da INBB.Il brevetto copre unadell'oleoyl-lysophosphatidylinositol (oleoyl-LPI) e il loro utilizzo nel trattamento di diabete, obesità e disfunzioni metaboliche, incluse le patologie epatiche come la steatoepatite associata a(MASH). L'ottenimento del brevetto negli Stati Uniti, si legge in una nota, rafforza in modo significativo il portafoglio di proprietà intellettuale del Gruppo e conferma il valore scientifico e industriale della piattaforma tecnologica sviluppata."Il riconoscimento del brevetto negli Stati Uniti rafforza il valore del portafoglio di proprietà intellettuale di Cube Labs e conferma il nostro approccio nel costruire piattaforme tecnologiche solide, protette e con chiara rilevanza clinica - ha commentato l'- La tecnologia di Lipovexa risponde a un bisogno terapeutico ancora in gran parte insoddisfatto, introducendo un nuovo paradigma nella modulazione endogena del GLP-1 per il trattamento di diabete, obesità e patologie metaboliche complesse come la MASH. Nel corso del 2026 valuteremo l'iter più opportuno per avviare un percorso di partnering a supporto delle fasi successive di sviluppo".