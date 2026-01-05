Sanofi, FDA accetta di rivedere la fascia d'età del farmaco Tzield per il diabete

Sanofi

(Teleborsa) -ha affermato che laha accettato una revisione prioritaria per, includendo bambini di età pari o superiore a un anno.L'azienda farmaceutica francese ha dichiarato lunedì che la revisione della FDA potrebbe modificare il limite inferiore della fascia d'età del farmaco, attualmente approvato per bambini di età pari o superiore a otto anni.Tzield sarebbe la prima terapia modificante la malattia (DMAE) che agisce ritardando il diabete di tipo 1 in stadio 3 nei bambini di età pari o superiore a un anno, che attualmente presentano la malattia in stadio 2, secondo Sanofi.La revisione arriva dopo i dati positivi di uno studio di fase 4 e la data prevista per l'adozione della decisione della FDA è il 29 aprile, ha affermato Sanofi.