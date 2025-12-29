Milano 13:52
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 27/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 dicembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro contro la valuta britannica, che in chiusura evidenzia un timido +0,02%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,8729. Supporto a 0,872. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,8738.


