Analisi Tecnica: EUR/GBP del 27/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 dicembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro contro la valuta britannica, che in chiusura evidenzia un timido +0,02%.
Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,8729. Supporto a 0,872. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,8738.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)