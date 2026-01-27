Salvatore Ferragamo, mercato in attesa dei ricavi preliminari 2025

Ferragamo

(Teleborsa) - Si muove verso il bassocon una flessione dell'1,69%.In vista del CdA che oggi esaminerà i ricavi preliminari dell'esercizio 2025, gli analisti di Equita confermano il giudizio a "hold" e alzano il target price a 7,70 euro. Raccomandazione "sell" viene ribadita, invece, da Banca Akros con prezzo obiettivo a 5,7 euro.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6,618 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6,788. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6,557.