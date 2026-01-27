Milano 16:07
Salvatore Ferragamo, mercato in attesa dei ricavi preliminari 2025

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Ferragamo con una flessione dell'1,69%.

In vista del CdA che oggi esaminerà i ricavi preliminari dell'esercizio 2025, gli analisti di Equita confermano il giudizio a "hold" e alzano il target price a 7,70 euro. Raccomandazione "sell" viene ribadita, invece, da Banca Akros con prezzo obiettivo a 5,7 euro.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend della maison del lusso rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Salvatore Ferragamo, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6,618 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6,788. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6,557.
