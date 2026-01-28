Analisi Tecnica: EUR/YEN del 27/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio
Appiattita la performance del cambio Euro / Yen, che porta a casa un trascurabile +0,15%.
Il quadro tecnico dell'Euro contro Yen giapponese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 182,958, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 183,985. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 182,525.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)