Milano 27-gen
45.440 0,00%
Nasdaq 27-gen
25.940 +0,88%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 27-gen
10.208 0,00%
Francoforte 27-gen
24.894 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 27/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio

Appiattita la performance del cambio Euro / Yen, che porta a casa un trascurabile +0,15%.

Il quadro tecnico dell'Euro contro Yen giapponese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 182,958, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 183,985. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 182,525.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
