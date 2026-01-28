Aste titoli di Stato, collocati altri 1,2 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocatodinelledi titoli di Stato svolte nella giornata del 28 gennaio 2026.In particolare, sono stati collocatidel, per cui la domanda ha superato 2,4 miliardi.Sono stati poi collocatidel, per cui la domanda ha superato 831 milioni di euro, e altridel, con una domanda di 775 milioni.