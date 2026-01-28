Milano 17:35
Aste titoli di Stato, collocati altri 1,2 miliardi di euro

Finanza
(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 1,2 miliardi di euro di BTP e BTPei nelle aste di collocamento supplementari di titoli di Stato svolte nella giornata del 28 gennaio 2026.

In particolare, sono stati collocati 900 milioni di euro del BTP 2,2% 2 anni scadenza 28-02-2028, per cui la domanda ha superato 2,4 miliardi.

Sono stati poi collocati 150 milioni di euro del BTPei 1,1% 5 anni scadenza 15-08-2031, per cui la domanda ha superato 831 milioni di euro, e altri 150 milioni di euro del BTPei 2,55% 30 anni scadenza 15-05-2056, con una domanda di 775 milioni.
