Asta BOT 12 mesi, collocati 8 miliardi di euro con rendimento in netto rialzo

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) hanelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata dell'11 marzo 2026.In particolare, sono stati collocati 8 miliardi di euro del BOT 12 mesi (vita residua 364 gg), per cui la domanda ha raggiunto 11,52 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,44. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, ilmedio ponderato semplice si è assestato al, ovvero, che risale all'11 febbraio 2026.