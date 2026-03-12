Tesoro, collocati 6 miliardi di euro di BTP con rendimenti in netto rialzo

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 6 miliardi di euro di BTP
nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 12 marzo 2026, con rendimenti in netto rialzo.
In particolare, sono stati collocati 2 miliardi di euro del BTP 2,4% 3 anni scadenza 15-03-2029
, per cui la domanda ha raggiunto 3,22 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,61. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 2,75%
, in aumento di 38 punti base rispetto all'asta analoga precedente, che risale al 12 febbraio 2026.
Inoltre, sono stati collocati 2,5 miliardi di euro del BTP 3,15% 7 anni scadenza 15-03-2033
, per cui la domanda ha raggiunto 3,76 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,51. Il rendimento lordo si è assestato al 3,37%
, in crescita di 31 punti base rispetto all'asta analoga precedente, che risale al 12 febbraio 2026.
Infine, sono stati collocati 1,5 miliardi di euro del BTP 3,25% 15 anni scadenza 01-03-2038
, per cui la domanda ha raggiunto 2,66 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,77. Il rendimento lordo si è assestato al 3,85%
.