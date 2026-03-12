Tesoro, collocati 6 miliardi di euro di BTP con rendimenti in netto rialzo

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) hanelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 12 marzo 2026, con rendimenti in netto rialzo.In particolare, sono stati collocati 2 miliardi di euro del, per cui la domanda ha raggiunto 3,22 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,61. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al, in aumento di 38 punti base rispetto all'asta analoga precedente, che risale al 12 febbraio 2026.Inoltre, sono stati collocati 2,5 miliardi di euro del, per cui la domanda ha raggiunto 3,76 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,51. Il rendimento lordo si è assestato al, in crescita di 31 punti base rispetto all'asta analoga precedente, che risale al 12 febbraio 2026.Infine, sono stati collocati 1,5 miliardi di euro del, per cui la domanda ha raggiunto 2,66 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,77. Il rendimento lordo si è assestato al