BofA riprende copertura con Buy su Pirelli e Continental. Più cauta su Michelin
(Teleborsa) - Bank of America (BofA) ha ripreso la copertura sui tre maggiori produttori di pneumatici europei. La raccomandazione è "Buy" su Continental (prezzo obiettivo a 81 euro) e Pirelli (prezzo obiettivo a 7,5 euro), mentre è "Underperform" su Michelin (prezzo obiettivo a 26 euro).

Gli analisti sostengono di iniziare l'anno bullish su Continental, il principale beneficiario dei dazi UE sulle importazioni cinesi. I dazi offrono un sollievo sui prezzi a breve termine, mentre la premiumizzazione e un'impronta vantaggiosa in termini di costi guidano l'espansione dei margini (+210 punti base a circa il 16% entro il 2028). Aggiungendo una conversione di cassa best-in-class e un potenziale dividendo straordinario di 25 euro per azione dalla cessione di ContiTech, la società genera crescita con ritorno sul capitale a una valutazione interessante.

Pirelli offre una prospettiva diversa, ovvero quella che viene descritta come "pure-play premium leadership". Con circa l'80% dei ricavi derivanti da pneumatici di almeno 18", Pirelli registra margini superiori al 16% e un solido flusso di cassa. La premiumizzazione è il motore strutturale della crescita e la potenziale uscita di Sinochem prepara il terreno per un re-rating da uno sconto ingiustificato di circa il 20% su EV/EBIT.

Al contrario, Michelin non ha catalysts a breve termine. Il 2026 è un anno di transizione: SR1 digerisce gli aumenti dei prezzi, SR2 soffre di un contesto macroeconomico debole e di scorte eccessive, lasciando i margini bloccati a circa l'11%. La crescita è inferiore a quella dei concorrenti, la valutazione non offre alcun ammortizzatore e i rischi rimangono asimmetrici.
