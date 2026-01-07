TIM, BofA aumenta target price dopo news positive su azioni risparmio e Cassazione

(Teleborsa) - Bank of America
ha incrementato a 0,64 euro
per azione (dai precedenti 0,57 euro) il target price
su Telecom Italia
, confermando la raccomandazione "Buy".
Gli analisti scrivono che TIM "continua la sua evoluzione verso un'azienda "normale" con la proposta di conversione delle azioni risparmio, attesa da tempo, pubblicamente approvata dal suo azionista di maggioranza. Ciò dovrebbe aumentare la liquidità e potenzialmente aprire le porte a investimenti incrementali da parte di Poste
dopo la sua diluizione". BofA tiene in considerazione anche l'autorizzazione dell'intero pagamento di 1 miliardo di euro per vecchie vicende sul canone da parte della Cassazione. "TIM rimane a buon mercato, a nostro avviso, con un'esposizione positiva al consolidamento e al tema del cloud sovrano
", viene sottolineato nella ricerca.
BofA ha aumentato
la stima del dividendo
a 2,25 centesimi di euro per azione per l'esercizio 2026 (pagato nel 2027) in previsione della conversione delle risparmio, con il relativo premio di dividendo ridistribuito. Ipotizza quindi un CAGR del DPS del 12,5%, equivalente a un payout medio del flusso di cassa del 65%. "Chiaramente, c'è un potenziale di rialzo, poiché la leva finanziaria si muove verso circa 1x rapporto Debito Netto/EBITDAaL nel tempo", viene evidenziato. Inoltre, BofA ha abbassato
leggermente le stime di EBITDAaL
per riflettere un BRL più debole (comunque in linea con la guidance a valuta costante per il 2027).