Bank of America, utile netto in crescita a doppia cifra nel 4Q25 e FY25

(Teleborsa) - Bank of America
ha alzato il velo sui risultati del quarto trimestre 2025 da cui è emerso un utile netto
di 7,6 miliardi di dollari in crescita di quasi il 12% dai 6,8 miliardi del quarto trimestre del 2024. L'utile diluito per azione
si è attestato a 0,98 dollari dai 0,83 dollari, in aumento del 18%.
I ricavi
, al netto degli interessi passivi, sono aumentati del 7% a 28,4 miliardi e riflettono un maggiore reddito netto da interessi (NII), commissioni di gestione patrimoniale e ricavi da vendite e trading.
L'accantonamento per perdite su crediti
di 1,3 miliardi è diminuito da 1,5 miliardi nel quarto trimestre del 2024 ed è rimasto invariato rispetto al terzo trimestre del 2025.
Gli oneri non da interessi
sono aumentati del 4% a 17,4 miliardi, trainati da maggiori costi di incentivi e transazioni legati ai ricavi, nonché da investimenti in persone, brand e tecnologia.
Il rendimento medio del patrimonio netto ordinario
è stato del 10,4%, mentre il rendimento medio del patrimonio netto ordinario tangibile del 14,0%. Il rendimento medio delle attività si è attestato al 0,89%.
La banca ha restituito 8,4 miliardi di dollari agli azionisti
, di cui 2,1 miliardi tramite dividendi su azioni ordinarie e 6,3 miliardi in riacquisti di azioni.
Il book value per azione ordinaria
è aumentato dell'8%, attestandosi a 38,44 dollari, mentre il tangible book value per azione ordinaria
è aumentato del 9% a 28,73 dollari.
Nell'intero 2025
, utile netto
è salito a oltre 30 miliardi di dollari (+13%), corrispondente a un utile per azione diluita
di 3,81 dollari (3,19 dollari nel 2024), su ricavi
, al netto degli interessi passivi, di 113 miliardi, in crescita di circa il 7% sull'anno precedente.
Il Presidente e CEO di BofA, Brian Moynihan
, ha commentato: "I risultati del quarto trimestre di Bank of America hanno coronato un anno di utili solidi
, con un utile netto di oltre 30 miliardi di dollari e un utile per azione (EPS) in crescita del 19% rispetto al 2024. Grazie a una solida crescita dei ricavi, a una leva operativa positiva e a un indice di efficienza ridotto, abbiamo migliorato i rendimenti su base annua sia per l'intero anno che per il trimestre. Grazie alla resilienza
di consumatori e imprese, nonché al contesto normativo
e alle politiche fiscali e commerciali
che stanno diventando sempre più rilevanti, prevediamo un'ulteriore crescita economica per l'anno a venire
. Sebbene persistano numerosi rischi
, siamo ottimisti sull'economia statunitense nel 2026. Desidero ringraziare i nostri colleghi per il loro duro lavoro quest'anno. Grazie al loro impegno e all'economia posizionata per la crescita, siamo fiduciosi nella nostra capacità di mantenere questo slancio nel 2026 e oltre".
Il Vicepresidente Esecutivo e CFO, Alastair Borthwick
, ha aggiunto: "Nel 2025, i depositi finali hanno superato i 2.000 miliardi di dollari e i prestiti medi sono cresciuti dell'8% su base annua, grazie alla gestione efficiente
del nostro bilancio, restituendo agli azionisti il ??41% di capitale in più attraverso dividendi e riacquisti di azioni rispetto al 2024. Grazie alla nostra crescita organica, l'azienda ha beneficiato anche del riprezzamento degli asset a tasso fisso
e di una gestione disciplinata delle spese
, con un indice di efficienza del quarto trimestre in miglioramento di quasi 200 punti base rispetto all'anno scorso. Con una solida liquidità e un capitale elevato, nonché una solida qualità degli asset, entriamo nel 2026 concentrandoci sulla crescita core, sull'aumento delle quote di mercato e sul miglioramento della redditività".