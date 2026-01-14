Bank of America, utile netto in crescita a doppia cifra nel 4Q25 e FY25

Bank of America

(Teleborsa) -ha alzato il velo sui risultati del quarto trimestre 2025 da cui è emerso undi 7,6 miliardi di dollari in crescita di quasi il 12% dai 6,8 miliardi del quarto trimestre del 2024. L'si è attestato a 0,98 dollari dai 0,83 dollari, in aumento del 18%., al netto degli interessi passivi, sono aumentati del 7% a 28,4 miliardi e riflettono un maggiore reddito netto da interessi (NII), commissioni di gestione patrimoniale e ricavi da vendite e trading.L'di 1,3 miliardi è diminuito da 1,5 miliardi nel quarto trimestre del 2024 ed è rimasto invariato rispetto al terzo trimestre del 2025.Glisono aumentati del 4% a 17,4 miliardi, trainati da maggiori costi di incentivi e transazioni legati ai ricavi, nonché da investimenti in persone, brand e tecnologia.Ilè stato del 10,4%, mentre il rendimento medio del patrimonio netto ordinario tangibile del 14,0%. Il rendimento medio delle attività si è attestato al 0,89%.La banca ha, di cui 2,1 miliardi tramite dividendi su azioni ordinarie e 6,3 miliardi in riacquisti di azioni.Ilè aumentato dell'8%, attestandosi a 38,44 dollari, mentre ilè aumentato del 9% a 28,73 dollari.Nell'è salito a oltre 30 miliardi di dollari (+13%), corrispondente a undi 3,81 dollari (3,19 dollari nel 2024), su, al netto degli interessi passivi, di 113 miliardi, in crescita di circa il 7% sull'anno precedente.Il, ha commentato: "I risultati del quarto trimestre di Bank of America hanno, con un utile netto di oltre 30 miliardi di dollari e un utile per azione (EPS) in crescita del 19% rispetto al 2024. Grazie a una solida crescita dei ricavi, a una leva operativa positiva e a un indice di efficienza ridotto, abbiamo migliorato i rendimenti su base annua sia per l'intero anno che per il trimestre. Grazie alladi consumatori e imprese, nonché ale alleche stanno diventando sempre più rilevanti, prevediamo un'. Sebbene persistano, siamo ottimisti sull'economia statunitense nel 2026. Desidero ringraziare i nostri colleghi per il loro duro lavoro quest'anno. Grazie al loro impegno e all'economia posizionata per la crescita, siamo fiduciosi nella nostra capacità di mantenere questo slancio nel 2026 e oltre".Il, ha aggiunto: "Nel 2025, i depositi finali hanno superato i 2.000 miliardi di dollari e i prestiti medi sono cresciuti dell'8% su base annua, grazie alladel nostro bilancio, restituendo agli azionisti il ??41% di capitale in più attraverso dividendi e riacquisti di azioni rispetto al 2024. Grazie alla nostra crescita organica, l'azienda ha beneficiato anche dele di una, con un indice di efficienza del quarto trimestre in miglioramento di quasi 200 punti base rispetto all'anno scorso. Con una solida liquidità e un capitale elevato, nonché una solida qualità degli asset, entriamo nel 2026 concentrandoci sulla crescita core, sull'aumento delle quote di mercato e sul miglioramento della redditività".