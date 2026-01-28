Bank of Canada lascia tassi al 2,25%: dazi e incertezza USA ostancolano crescita

(Teleborsa) - Lahadel mercato, con il tasso di sconto al 2,5% e il tasso sui depositi al 2,20%. Le prospettive per l'economia globale e canadese sono rimaste pressoché invariate rispetto alle proiezioni contenute nel rapporto di ottobre, si legge nello statemente della banca centrale. Tuttavia, le prospettive sono vulnerabili alle imprevedibili politiche commerciali statunitensi e ai rischi geopolitici.Viene sottolineato che "". Dopo un terzo trimestre positivo, la crescita del PIL nel quarto trimestre è probabilmente in stallo. Le esportazioni continuano a essere penalizzate dai dazi statunitensi, mentre la domanda interna sembra essere in ripresa. L'occupazione è aumentata negli ultimi mesi. Tuttavia, il tasso di disoccupazione rimane elevato al 6,8% e relativamente poche aziende affermano di voler assumere più lavoratori.La Bank of Canada prevede che la, con il rallentamento della crescita demografica e l'adeguamento del Canada al protezionismo statunitense. Nelle proiezioni, la spesa dei consumatori regge e gli investimenti delle imprese si rafforzano gradualmente, con la politica fiscale che fornisce un certo sostegno. La banca centrale prevede una crescita dell'1,1% nel 2026 e dell'1,5% nel 2027, sostanzialmente in linea con le proiezioni di ottobre. "Una", viene sottolineato.Il Consiglio direttivo ritiene che l'attuale tasso di riferimento rimanga appropriato, a condizione che l'economia evolva sostanzialmente in linea con le attese. "Tuttavia, l'e stiamo monitorando attentamente i rischi. Se le prospettive dovessero cambiare, siamo pronti a reagire - viene evidenziato - La Banca si impegna a garantire che i canadesi continuino ad avere fiducia nella stabilità dei prezzi durante questo periodo di sconvolgimenti globali".