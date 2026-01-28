Milano 16:44
45.137 -0,67%
Nasdaq 16:44
26.066 +0,49%
Dow Jones 16:44
49.048 +0,09%
Londra 16:44
10.165 -0,42%
Francoforte 16:44
24.802 -0,37%

Bank of Canada lascia tassi al 2,25%: dazi e incertezza USA ostancolano crescita

Finanza
Bank of Canada lascia tassi al 2,25%: dazi e incertezza USA ostancolano crescita
(Teleborsa) - La Bank of Canada ha mantenuto il suo obiettivo per il tasso overnight al 2,25%, come da attese del mercato, con il tasso di sconto al 2,5% e il tasso sui depositi al 2,20%. Le prospettive per l'economia globale e canadese sono rimaste pressoché invariate rispetto alle proiezioni contenute nel rapporto di ottobre, si legge nello statemente della banca centrale. Tuttavia, le prospettive sono vulnerabili alle imprevedibili politiche commerciali statunitensi e ai rischi geopolitici.

Viene sottolineato che "le restrizioni commerciali e l'incertezza statunitensi continuano a ostacolare la crescita in Canada". Dopo un terzo trimestre positivo, la crescita del PIL nel quarto trimestre è probabilmente in stallo. Le esportazioni continuano a essere penalizzate dai dazi statunitensi, mentre la domanda interna sembra essere in ripresa. L'occupazione è aumentata negli ultimi mesi. Tuttavia, il tasso di disoccupazione rimane elevato al 6,8% e relativamente poche aziende affermano di voler assumere più lavoratori.

La Bank of Canada prevede che la crescita economica sarà "modesta" nel breve termine, con il rallentamento della crescita demografica e l'adeguamento del Canada al protezionismo statunitense. Nelle proiezioni, la spesa dei consumatori regge e gli investimenti delle imprese si rafforzano gradualmente, con la politica fiscale che fornisce un certo sostegno. La banca centrale prevede una crescita dell'1,1% nel 2026 e dell'1,5% nel 2027, sostanzialmente in linea con le proiezioni di ottobre. "Una fonte chiave di incertezza è la prossima revisione dell'accordo Canada-Stati Uniti-Messico", viene sottolineato.

Il Consiglio direttivo ritiene che l'attuale tasso di riferimento rimanga appropriato, a condizione che l'economia evolva sostanzialmente in linea con le attese. "Tuttavia, l'incertezza è aumentata e stiamo monitorando attentamente i rischi. Se le prospettive dovessero cambiare, siamo pronti a reagire - viene evidenziato - La Banca si impegna a garantire che i canadesi continuino ad avere fiducia nella stabilità dei prezzi durante questo periodo di sconvolgimenti globali".

(Foto: sebastiaan stam su Unsplash)
Condividi
```