Morrow Bank diventa una banca svedese e trasferisce la quotazione al Nasdaq di Stoccolma

(Teleborsa) - Morrow Bank ASA hacon Morrow Bank AB. Di conseguenza, l'ultimo giorno di negoziazione e quotazione delle azioni di Morrow Bank ASA su Oslo Bors è stato il 30 dicembre 2025. Al completamento della fusione, tutti gli azionisti di Morrow Bank hanno avuto le loro azioni di Morrow Bank ASA scambiate in un rapporto uno a uno con azioni di Morrow Bank AB. Si prevede che leMorrow Bank ASA sta cambiando la sua sede di negoziazione da Euronext Oslo Bors al Nasdaq di Stoccolma poiché questo passaggio. A seguito della fusione, Morrow Bank sta allineando la propria sede normativa alla sua clientela, prevalentemente svedese. Questa iniziativa garantisce parità di condizioni con le controparti svedesi e genera valore a lungo termine attraverso una migliore efficienza del capitale e una migliore scalabilità, spiega la società.Viene fatto notare che il, arrivando ora a circa il 35%, e il Nasdaq di Stoccolma garantisce maggiore visibilità degli investitori, con il capitale in eccesso che fornisce invece margine per una creazione di valore accelerata.