Morrow Bank diventa una banca svedese e trasferisce la quotazione al Nasdaq di Stoccolma

(Teleborsa) - Morrow Bank ASA ha completato la sua prevista fusione transfrontaliera
con Morrow Bank AB. Di conseguenza, l'ultimo giorno di negoziazione e quotazione delle azioni di Morrow Bank ASA su Oslo Bors è stato il 30 dicembre 2025. Al completamento della fusione, tutti gli azionisti di Morrow Bank hanno avuto le loro azioni di Morrow Bank ASA scambiate in un rapporto uno a uno con azioni di Morrow Bank AB. Si prevede che le azioni di Morrow Bank AB inizieranno a essere negoziate sul Nasdaq di Stoccolma il 9 gennaio 2026
.
Morrow Bank ASA sta cambiando la sua sede di negoziazione da Euronext Oslo Bors al Nasdaq di Stoccolma poiché questo passaggio rientra nella strategia aziendale volta a raggiungere i propri obiettivi di crescita, in particolare in Svezia
. A seguito della fusione, Morrow Bank sta allineando la propria sede normativa alla sua clientela, prevalentemente svedese. Questa iniziativa garantisce parità di condizioni con le controparti svedesi e genera valore a lungo termine attraverso una migliore efficienza del capitale e una migliore scalabilità, spiega la società.
Viene fatto notare che il portafoglio prestiti è triplicato in Svezia in tre anni
, arrivando ora a circa il 35%, e il Nasdaq di Stoccolma garantisce maggiore visibilità degli investitori, con il capitale in eccesso che fornisce invece margine per una creazione di valore accelerata.(Foto: NFT CAR GIRL su Unsplash)