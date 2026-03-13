Milano 9:20
43.925 -1,19%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 9:20
10.223 -0,80%
23.328 -1,11%

Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,71%

Il FTSE MIB apre appena sotto la parità a 44.141,71 punti

Lieve ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, in flessione dello 0,71%, a quota 44.141,71 in apertura.
