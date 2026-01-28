Milano
12:09
45.115
-0,72%
Nasdaq
27-gen
25.940
0,00%
Dow Jones
27-gen
49.003
-0,83%
Londra
12:09
10.159
-0,48%
Francoforte
12:09
24.840
-0,22%
Mercoledì 28 Gennaio 2026, ore 12.25
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,03%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,03%)
Il FTSE MIB dà il via alle contrattazioni a 45.452,43 punti
In breve
,
Finanza
28 gennaio 2026 - 09.02
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che passa di mano con un +0,03%, a quota 45.452,43 in apertura.
Condividi
