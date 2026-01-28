Milano 12:09
45.115 -0,72%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 12:09
10.159 -0,48%
Francoforte 12:09
24.840 -0,22%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,03%)

Il FTSE MIB dà il via alle contrattazioni a 45.452,43 punti

Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che passa di mano con un +0,03%, a quota 45.452,43 in apertura.
