Brava Innovation Hub: al via open call programma accelerazione di Roma per startup e imprese femminili

(Teleborsa) - Con l'open call di Roma, aperta fino al 3 marzo 2026, parte ufficialmente, il, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato da Invitalia, in collaborazione con Tree S.r.l. (gruppo Opinno Italy), Fabrick S.p.A. e SheTech ETS.Brava Innovation Hub è parte di Imprenditoria Femminile, il Programma finanziato dal, che punta a diffondere la cultura imprenditoriale tra le donne e ad aumentarne la presenza nel mondo del lavoro e dell'impresa, soprattutto negli ambiti scientifici e tecnologici.L'edizione di Roma inaugura un percorso nazionale articolato in tre programmi di accelerazione che si svolgeranno nel corso del 2026 anche a Novara e Salerno. L'obiettivo è accompagnare complessivamente 30 imprese femminili in un percorso strutturato di crescita e posizionamento sul mercato per sviluppare strategie di crescita solide.- Brava Innovation Hub Roma selezionerà 10 imprese su scala nazionale per un percorso di accelerazione di 12 settimane, in presenza e online, pensato per rafforzare modelli di business, competenze manageriali e strategie di sviluppo.Lea: un grant di 40.000 euro; oltre 60 ore di mentoring individuale con esperti del mondo imprenditoriale, tecnologico e finanziario; formazione avanzata su strategia di business, finanza, marketing, comunicazione, aspetti legali e leadership; spazi di lavoro dedicati, attività di networking, business matching e open innovation; tre momenti chiave di confronto e visibilità: evento di apertura, Benchmark Day e Demo Day finale con investitori e partner.Brava Innovation Hub si inserisce in un impegno più ampio a sostegno dell'imprenditoria femminile, valorizzando il talento delle donne e favorendo una partecipazione sempre più equilibrata ai processi di sviluppo economico.Allo stesso tempo, il programma contribuisce a rafforzare l'imprenditoria italiana, sostenendo progetti innovativi capaci di competere sul mercato e di costruire traiettorie di crescita solide e sostenibili.- L'open call è rivolta a società costituite da non più di 60 mesi in cui le donne detengono almeno il 50% del capitale sociale e costituiscono la maggioranza dei soci oppure detengono almeno il 50% delle quote di partecipazione e dei ruoli negli organi amministrativi dell'impresa. È prevista una premialità per le imprese in cui le donne detengono almeno i due terzi del capitale e dei ruoli negli organi amministrativi.- Il programma di accelerazione di Roma si svolgerà dal 13 aprile al 10 luglio 2026.Le candidature possono essere presentate dal 28 gennaio al 3 marzo 2026 secondo le modalità indicate nel Regolamento disponibile sulla pagina dedicata del sito Imprenditoria Femminile.