Eurocommercial Properties, vendite al dettaglio +3,4% nel 2025. Spicca l'italiano Carosello

Eurocommercial Properties

(Teleborsa) -, società di investimenti immobiliari quotata su Euronext Milan con un dual listing, ha detto che ilè stato caratterizzato da una crescita solida e ben diversificata delle vendite in portafoglio, con un. Il trend positivo prosegue nel nuovo anno, con un aumento delle vendite al dettaglio del 6,5% a gennaio 2026 per il portafoglio.In, il centro commerciale Carosello ha registrato un'eccezionale crescita delle vendite al dettaglio del 12%, a dimostrazione del successo della sua strategia di riposizionamento. A CremonaPo, le vendite al dettaglio sono aumentate del 6,7%; sebbene il centro sia attualmente in fase di remerchandising, gli effetti positivi della trasformazione sono già visibili, spiega la società. Ulteriori significativi programmi di remerchandising sono in corso presso I Gigli e Collestrada.Ilè aumentato di 0,05 euro, passando da 2,39 a 2,44 euro, riflettendo una solida performance operativa e portando a untotale proposto di 1,83 euro per azione.Supponendo che non si verifichi alcun deterioramento significativo del contesto macroeconomico e geopolitico per il resto dell'anno, la società prevede che il risultato degli investimenti diretti per ilsi attesterà tra 2,45 e 2,50 euro per azione."Il nostro- ha detto il- Il forte slancio del mercato degli affitti, la crescita delle vendite al dettaglio e il tasso di sfitto ai minimi degli ultimi cinque anni sottolineano la qualità dei nostri asset e la solidità dei nostri bacini di utenza"."Il successo del rifinanziamento di quasi 1 miliardo di euro di debito a lungo termine e l'estensione della scadenza dei nostri prestiti a quasi cinque anni rafforzano ulteriormente la nostra resilienza finanziaria - ha aggiunto - Grazie al buon avanzamento dei nostri progetti di remerchandising e all'annunciata acquisizione del centro commerciale Avion in Svezia, riteniamo di aver".