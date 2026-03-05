Eurocommercial Properties, vendite al dettaglio +3,4% nel 2025. Spicca l'italiano Carosello

(Teleborsa) - Eurocommercial Properties
, società di investimenti immobiliari quotata su Euronext Milan con un dual listing, ha detto che il 2025
è stato caratterizzato da una crescita solida e ben diversificata delle vendite in portafoglio, con un aumento delle vendite al dettaglio totali del 3,4%
. Il trend positivo prosegue nel nuovo anno, con un aumento delle vendite al dettaglio del 6,5% a gennaio 2026 per il portafoglio.
In Italia
, il centro commerciale Carosello ha registrato un'eccezionale crescita delle vendite al dettaglio del 12%, a dimostrazione del successo della sua strategia di riposizionamento. A CremonaPo, le vendite al dettaglio sono aumentate del 6,7%; sebbene il centro sia attualmente in fase di remerchandising, gli effetti positivi della trasformazione sono già visibili, spiega la società. Ulteriori significativi programmi di remerchandising sono in corso presso I Gigli e Collestrada.
Il risultato degli investimenti diretti per azione
è aumentato di 0,05 euro, passando da 2,39 a 2,44 euro, riflettendo una solida performance operativa e portando a un dividendo
totale proposto di 1,83 euro per azione.
Supponendo che non si verifichi alcun deterioramento significativo del contesto macroeconomico e geopolitico per il resto dell'anno, la società prevede che il risultato degli investimenti diretti per il 2026
si attesterà tra 2,45 e 2,50 euro per azione.
"Il nostro portafoglio ha dimostrato ancora una volta la sua resilienza
- ha detto il CEO Evert Jan van Garderen
- Il forte slancio del mercato degli affitti, la crescita delle vendite al dettaglio e il tasso di sfitto ai minimi degli ultimi cinque anni sottolineano la qualità dei nostri asset e la solidità dei nostri bacini di utenza".
"Il successo del rifinanziamento di quasi 1 miliardo di euro di debito a lungo termine e l'estensione della scadenza dei nostri prestiti a quasi cinque anni rafforzano ulteriormente la nostra resilienza finanziaria - ha aggiunto - Grazie al buon avanzamento dei nostri progetti di remerchandising e all'annunciata acquisizione del centro commerciale Avion in Svezia, riteniamo di aver gettato solide basi per entrare nel 2026
".