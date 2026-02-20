Asia in rosso su tensioni geopolitiche. Giù la Borsa di Tokyo

(Teleborsa) - Le Borse asiatiche
hanno vissuto una seduta nel complesso difficile
, di riflesso all'impennata dei prezzi del petrolio
sui timori di una guerra fra USA ed Iran. A pesare ha contribuito anche la chiusura debole di Wall Street.
Segno meno per il listino di Tokyo
, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Nikkei 225
che accusa una discesa dell'1,12%, nonostante i dati sull'inflazione scesa ai minimi degli ultimi quattro anni all'1,5%, al di sotto del target della Bank of Japan, grazie al raffreddamento del prezzo degli alimentari e del costo generale della vita.
La Borsa cinese di Shenzhen
e le altre piazze cinesi sono ancora chiuse per la lunga festività del capodanno.
Dopo tre giornate di festa è ritornata in contrattazione la piazza di Hong Kong
(-0,6%); balza in alto Seul
(+2,2%).
Leggermente positiva Mumbai
(+0,47%); sulla parità Sydney
(-0,14%).
Giornata fiacca per l'euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro nei confronti della divisa cinese
, che sta facendo un moderato -0,15%. Seduta trascurata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra un timido -0,16%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 2,11%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,79%.