Asia in rosso su tensioni geopolitiche. Giù la Borsa di Tokyo

Tokyo

Nikkei 225

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -hanno vissuto una, di riflesso all'impennata deisui timori di una guerra fra USA ed Iran. A pesare ha contribuito anche laSegno meno per il listino di, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,12%, nonostante i dati sull'inflazione scesa ai minimi degli ultimi quattro anni all'1,5%, al di sotto del target della Bank of Japan, grazie al raffreddamento del prezzo degli alimentari e del costo generale della vita.La Borsa cinese die le altre piazze cinesi sono ancora chiuse per la lunga festività del capodanno.Dopo tre giornate di festa è ritornata in contrattazione la piazza di(-0,6%); balza in alto(+2,2%).Leggermente positiva(+0,47%); sulla parità(-0,14%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,15%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,16%.Il rendimento dell'tratta 2,11%, mentre il rendimento delè pari 1,79%.