Francoforte: scambi negativi per Fresenius

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia attiva nel settore farmaceutico
, in flessione del 2,06% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresenius
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso farmaceutico tedesco
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Fresenius
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 48,94 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,26. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 49,62.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)