Francoforte: scambi negativi per Fresenius
(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, in flessione del 2,06% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresenius evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso farmaceutico tedesco rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Fresenius è in rafforzamento con area di resistenza vista a 48,94 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,26. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 49,62.

