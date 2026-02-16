Ferrari, buyback per oltre 9,2 milioni di euro

Cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di averesu Euronext Milan (), dal 9 al 13 febbraio 2025, un totale dial prezzo medio unitario di 304,8845 euro, per unpari aTali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 250 milioni di euro, quale Prima Tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 3,5 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2030.Dall'inizio di questa Prima Tranche fino al 30 gennaio 2026 il corrispettivo totale investito è stato:• 81.975.746,99 euro per n. 276.643 azioni ordinarie acquistate sul EXMAl 13 febbraio 2026 Ferrari deteneva 16.921.249 azioni proprie ordinarie pari al 9,18% del capitale sociale.Dal 5 gennaio 2026, data di inizio del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa euro 3,5 miliardi e fino al 13 febbraio 2026, la Società ha riacquistato un totale di 276.643 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 81.975.746,99 euro.A Milano, oggi, scivola il, che si posiziona a 316 euro, con una discesa dell'1,95%.