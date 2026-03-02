Ferrari prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 9,7 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrari
ha comunicato di avere acquistato
su Euronext Milan (EXM
), dal 23 al 27 febbraio 2025, un totale di 30.750 azioni ordinarie
al prezzo medio unitario di 315,9205 euro, per un controvalore
pari a 9.714.556,55 euro
.
Tali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 250 milioni di euro, quale Prima Tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 3,5 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2030.
Dall'inizio di questa Prima Tranche fino al 27 febbraio 2026 il corrispettivo totale investito è stato:
• 101.395.407,74 euro per n. 338.393 azioni ordinarie acquistate sul EXM
Al 27 febbraio 2026 Ferrari deteneva 16.982.999 azioni proprie ordinarie pari al 9,20% del capitale sociale.
Dal 5 gennaio 2026, data di inizio del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa euro 3,5 miliardi e fino al 27 febbraio 2026, la Società ha riacquistato un totale di 338.393 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 101.395.407,74 euro.
Sul listino milanese, oggi, pesante il Cavallino rampante di Maranello
, che chiude gli scambi con un -4,08%.