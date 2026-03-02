Ferrari prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 9,7 milioni di euro

Ferrari

Cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) -ha comunicato di averesu Euronext Milan (), dal 23 al 27 febbraio 2025, un totale dial prezzo medio unitario di 315,9205 euro, per unpari aTali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 250 milioni di euro, quale Prima Tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 3,5 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2030.Dall'inizio di questa Prima Tranche fino al 27 febbraio 2026 il corrispettivo totale investito è stato:• 101.395.407,74 euro per n. 338.393 azioni ordinarie acquistate sul EXMAl 27 febbraio 2026 Ferrari deteneva 16.982.999 azioni proprie ordinarie pari al 9,20% del capitale sociale.Dal 5 gennaio 2026, data di inizio del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa euro 3,5 miliardi e fino al 27 febbraio 2026, la Società ha riacquistato un totale di 338.393 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 101.395.407,74 euro.Sul listino milanese, oggi, pesante il, che chiude gli scambi con un -4,08%.