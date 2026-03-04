Milano 17:35
Indel B, aggiornamento sull'acquisto di azioni proprie
(Teleborsa) - Indel B, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, tra il 26 febbraio e il 4 marzo 2026, complessivamente 1.350 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 19,5459 euro, per un controvalore pari a 26.386,90 euro.

A seguito delle suddette operazioni, la Società attiva nei sistemi di refrigerazione mobile detiene 609.686 azioni proprie.

A Milano, giornata incolore per Indel B, che chiude la seduta del 4 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,52% rispetto alla sessione precedente.

