Indel B, aggiornamento sull'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - Indel B
, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, tra il 26 febbraio e il 4 marzo 2026, complessivamente 1.350 azioni proprie
, al prezzo medio ponderato di 19,5459 euro, per un controvalore
pari a 26.386,90 euro
.
A seguito delle suddette operazioni, la Società attiva nei sistemi di refrigerazione mobile detiene 609.686 azioni proprie.
A Milano, giornata incolore per Indel B
, che chiude la seduta del 4 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,52% rispetto alla sessione precedente.