Ferrari, buyback su EXM e NYSE per oltre 23,7 milioni di euro

Ferrari

Cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) -ha comunicato di averesu Euronext Milan () e sul New York Stock Exchange (), dal 2 al 6 marzo 2026, un totale dial prezzo medio unitario di 307,1637 euro, per unpari aTali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 250 milioni di euro, quale Prima Tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 3,5 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2030.Dall'inizio di questa Prima Tranche fino al 6 marzo 2026 il corrispettivo totale investito è stato:• 112.647.457,80 euro per n. 374.993 azioni ordinarie acquistate sul EXM• 14.499.197,06 USD per n. 40.645 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl 6 marzo 2026 Ferrari deteneva 17.060.244 azioni proprie ordinarie pari al 9,23% del capitale sociale.Dal 5 gennaio 2026, data di inizio del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie e fino al 6 marzo 2026, la Società ha riacquistato un totale di 415.638 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 125.122.266,17 euro.In Borsa, oggi, chiusura in rosso per il, che termina la seduta segnando un calo del 2,19%.