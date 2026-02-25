Appuntamenti macroeconomici del 25 febbraio 2026

(Teleborsa) - Mercoledì 25/02/2026
08:00 Germania
: Indice GFK (atteso -23 punti; preced. -24,1 punti)
08:00 Germania
: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0%)
08:45 Francia
: Fiducia consumatori, mensile (atteso 90 punti; preced. 90 punti)
09:00 Spagna
: Prezzi produzione, annuale (preced. -3%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,7%; preced. 2%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,5%; preced. 0,2%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. 2,8%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -9,01 Mln barili)(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))