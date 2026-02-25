Milano 24-feb
Appuntamenti macroeconomici del 25 febbraio 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Appuntamenti macroeconomici del 25 febbraio 2026
(Teleborsa) -
Mercoledì 25/02/2026
08:00 Germania: Indice GFK (atteso -23 punti; preced. -24,1 punti)
08:00 Germania: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0%)
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 90 punti; preced. 90 punti)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. -3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,7%; preced. 2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,5%; preced. 0,2%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 2,8%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -9,01 Mln barili)


