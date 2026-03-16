Equilibri geoeconomici globali: incontro Demetra – I.C.C.F.

(Teleborsa) - La situazione geoeconomica internazionale, con particolare focus sulle politiche protezionistiche adottate dall'amministrazione statunitense e sul ruolo della Cina, è stata al centro della colazione annuale organizzata a Milano dalla Banca d'Italia in collaborazione con l'Associazione Demetra. David Berera e Marco Magarelli, presidente e vice presidente dell'Associazione Demetra, hanno sottolineato come la condivisione di analisi economiche rappresenti uno dei pilastri della loro realtà, che supporta con particolare attenzione le start-up del nostro Paese. Mario Boselli, presidente della Iccf-Italy China council foundation ha offerto la prospettiva cinese, illustrando come Pechino stia affrontando l'attuale fase di incertezza e delineando i più recenti sviluppi del Paese.



Ai dazi statunitensi, la Cina ha risposto con contromisure equivalenti per tutelare i propri interessi economici e proteggere un pilastro del suo modello economico: l'export. Sul piano dei principali dati economici del 2025, Boselli ha evidenziato tre aspetti chiave: la

persistente debolezza dei consumi interni, il record storico di 1.200 miliardi di dollari di surplus commerciale nei confronti del resto del mondo e il riorientamento dell'export, con il -20% di export verso gli Stati Uniti compensato dal +8,4% verso l'Europa e dal

+13,4% verso i paesi ASEAN.



Il presidente dell'Italy China Council Foundation ha inoltre richiamato l'attenzione sul nuovo Piano Quinquennale, che guiderà il paese negli anni 2026-2030. Le parole chiave, emerse durante le Due Sessioni in corso a Pechino, sono: alta qualità, autosufficienza tecnologica e scientifica e miglioramento del benessere della popolazione.

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