Milano 12:12
45.128 -0,69%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 12:12
10.161 -0,46%
Francoforte 12:12
24.851 -0,17%

Londra: brillante l'andamento di Anglo American

Migliori e peggiori
Londra: brillante l'andamento di Anglo American
(Teleborsa) - Avanza la società mineraria, che guadagna bene, con una variazione del 2,67%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Anglo American mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,19%, rispetto a +0,73% del principale indice della Borsa di Londra).


Tecnicamente, Anglo American è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 35,61 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,12. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 36,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```