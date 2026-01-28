Londra: brillante l'andamento di Anglo American

(Teleborsa) - Avanza la società mineraria
, che guadagna bene, con una variazione del 2,67%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Anglo American
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,19%, rispetto a +0,73% del principale indice della Borsa di Londra
).
Tecnicamente, Anglo American
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 35,61 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,12. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 36,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)