Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 18:17
26.017 +0,30%
Dow Jones 18:17
49.041 +0,08%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

New York: calo per Amgen

New York: calo per Amgen
Composto ribasso per la società farmaceutica, in flessione del 2,00% sui valori precedenti.
