New York: si concentrano le vendite su Amgen

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società farmaceutica
, con una flessione dell'1,99%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Amgen
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,03%, rispetto a +1,08% dell'indice americano
).
Lo status tecnico della compagnia farmaceutica statunitense
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 349,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 341,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 357,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)