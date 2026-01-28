Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 18:19
26.029 +0,35%
Dow Jones 18:19
49.057 +0,11%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

New York: si concentrano le vendite su Amgen

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società farmaceutica, con una flessione dell'1,99%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Amgen mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,03%, rispetto a +1,08% dell'indice americano).


Lo status tecnico della compagnia farmaceutica statunitense è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 349,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 341,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 357,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
