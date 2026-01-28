Milano 27-gen
45.440 0,00%
Nasdaq 27-gen
25.940 +0,88%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 27-gen
10.208 0,00%
Francoforte 27-gen
24.894 0,00%

PALLADIUM del 27/01/2026

Finanza
PALLADIUM del 27/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio

Ribasso scomposto per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una perdita secca del 13,28% sui valori precedenti.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del palladio. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2.058,2. Primo supporto a 1.772,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1.676,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```