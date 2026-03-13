Piazza Affari: scambi in positivo per Ferragamo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la maison del lusso , che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Salvatore Ferragamo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve della casa di moda italiana rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,983 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6,673. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7,293.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



