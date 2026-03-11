Crolla Campbell's dopo secondo trimestre sotto le attese e taglio guidance 2026

Campbell’s

(Teleborsa) - Seduta ina Wall Street perdopo i deboli risultati del secondo trimestre, inferiori alle previsioni, che l'hanno spinta adper l’intero anno.Il produttore di generi alimentari ha riportato un(EPS) di 0,51 dollari, mancando la previsione di 0,57 dollari, sudi 2,6 miliardi di dollari, leggermente al di sotto dei 2,61 miliardi previsti.La divisionedel gruppo ha deluso le aspettative nel secondo trimestre fiscale, "principalmente a causa del calo di patatine fritte e pretzel, delle limitazioni di fornitura relative ai prodotti da forno freschi, ai marchi partner terzi e alla produzione conto terzi". Inoltre, ritardi nelle spedizioni legati alle tempeste che hanno impattato la divisioneIl segmentoha affrontato una significativa compressione dei margini, in calo di 390 punti base al 7%.Campbell’s haper riflettere il ritardo nella ripresa degli Snacks e i venti contrari macroeconomici in corso. La Società ora prevede che lediminuiscano dal 2% all’1%, rispetto alla guidance precedente di un calo dell’1% a una crescita dell’1%. L’è previsto in calo dal 20% al 17%, rispetto al range precedente di un calo dal 13% al 9%. Infine, la guidance sull’è stata ridotta a 2,15-2,25 dollari da 2,40-2,55 dollari, rappresentando un calo dal 26% al 23% rispetto al 2025.Ilha sottolineato l’impegno della Società nella sua strategia nonostante le sfide a breve termine: "Il nostro portafoglio di brand differenziato è ben posizionato per le preferenze dei consumatori in evoluzione. Siamo incoraggiati dai progressi di Goldfish all’interno del nostro portafoglio Snacks e stiamo intraprendendo azioni mirate per migliorare in Bakery e Salty accelerando al contempo le riduzioni dei costi per supportare i margini e i continui investimenti nel brand."