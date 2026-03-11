Crolla Campbell's dopo secondo trimestre sotto le attese e taglio guidance 2026

(Teleborsa) - Seduta in netto ribasso
a Wall Street per Campbell’s
dopo i deboli risultati del secondo trimestre, inferiori alle previsioni, che l'hanno spinta ad abbassare le guidance
per l’intero anno.
Il produttore di generi alimentari ha riportato un utile per azione
(EPS) di 0,51 dollari, mancando la previsione di 0,57 dollari, su ricavi
di 2,6 miliardi di dollari, leggermente al di sotto dei 2,61 miliardi previsti.
La divisione Snack
del gruppo ha deluso le aspettative nel secondo trimestre fiscale, "principalmente a causa del calo di patatine fritte e pretzel, delle limitazioni di fornitura relative ai prodotti da forno freschi, ai marchi partner terzi e alla produzione conto terzi". Inoltre, ritardi nelle spedizioni legati alle tempeste che hanno impattato la divisione Meals & Beverages
.
Il segmento Snacks
ha affrontato una significativa compressione dei margini, in calo di 390 punti base al 7%.
Campbell’s ha abbassato significativamente le guidance per il 2026
per riflettere il ritardo nella ripresa degli Snacks e i venti contrari macroeconomici in corso. La Società ora prevede che le vendite nette organiche
diminuiscano dal 2% all’1%, rispetto alla guidance precedente di un calo dell’1% a una crescita dell’1%. L’EBIT rettificato
è previsto in calo dal 20% al 17%, rispetto al range precedente di un calo dal 13% al 9%. Infine, la guidance sull’utile per azione rettificato
è stata ridotta a 2,15-2,25 dollari da 2,40-2,55 dollari, rappresentando un calo dal 26% al 23% rispetto al 2025.
Il CEO Mick Beekhuizen
ha sottolineato l’impegno della Società nella sua strategia nonostante le sfide a breve termine: "Il nostro portafoglio di brand differenziato è ben posizionato per le preferenze dei consumatori in evoluzione. Siamo incoraggiati dai progressi di Goldfish all’interno del nostro portafoglio Snacks e stiamo intraprendendo azioni mirate per migliorare in Bakery e Salty accelerando al contempo le riduzioni dei costi per supportare i margini e i continui investimenti nel brand."(Foto: Kelly Common on Unsplash)