Home Depot, vendite trimestrali sopra le attese nonostante continua incertezza dei consumatori

Home Depot

(Teleborsa) -, rivenditore al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa, ha chiuso ildell'anno fiscale 2025 (terminato il 1° febbraio) conpari a 38,2 miliardi di dollari, in calo di 1,5 miliardi di dollari, pari al 3,8%, rispetto al quarto trimestre dell'anno fiscale 2024. Il quarto trimestre dell'anno fiscale 2025 è durato 13 settimane, rispetto alle 14 dell'anno precedente. La quattordicesima settimana dell'anno fiscale 2024 ha aggiunto circa 2,5 miliardi di dollari di vendite al quarto trimestre e all'intero anno. Lesono aumentate dello 0,4% (rispetto alle aspettative degli analisti che si aspettavano vendite sostanzialmente piatte), mentre lesono aumentate dello 0,3%.L'è stato di 2,6 miliardi di dollari, ovvero 2,58 dollari per azione, rispetto all'utile netto di 3,0 miliardi di dollari, ovvero 3,02 dollari per azione, registrato nello stesso periodo dell'anno fiscale 2024. La quattordicesima settimana dell'anno fiscale 2024 ha aggiunto circa 0,30 dollari all'utile per azione del quarto trimestre e dell'anno. L'è stato di 2,72 dollari, rispetto all'utile per azione rettificato di 3,13 dollari registrato nello stesso periodo dell'anno fiscale 2024. La quattordicesima settimana dell'anno fiscale 2024 ha aggiunto circa 0,30 dollari all'utile diluito per azione rettificato del quarto trimestre e dell'anno.Il fatturato dell'è stato di 164,7 miliardi di dollari, con un aumento di 5,2 miliardi di dollari, pari al 3,2%, rispetto all'anno fiscale 2024. Le vendite comparabili dell'anno fiscale 2025 sono aumentate dello 0,3% e le vendite comparabili negli Stati Uniti sono aumentate dello 0,5%. L'utile netto è stato di 14,2 miliardi di dollari, pari a 14,23 dollari per azione, rispetto all'utile netto di 14,8 miliardi di dollari, pari a 14,91 dollari per azione, dell'anno fiscale 2024. L'utile per azione rettificato è stato di 14,69 dollari, rispetto all'utile per azione rettificato di 15,24 dollari dell'anno fiscale 2024."Durante tutto l'anno fiscale 2025, i nostri team hanno svolto un lavoro incredibile nell'interazione con i nostri clienti e nell'incremento della quota di mercato, e vorrei ringraziarli per il loro impegno e la loro dedizione - ha dichiarato il- Per il quarto trimestre, i nostri risultati sono stati ampiamente in linea con le nostre aspettative, riflettendo la mancanza di attività legate alle tempeste nel terzo trimestre e. Al netto delle tempeste, la domanda di base è rimasta relativamente stabile per tutto l'anno".La società: crescita delle vendite totali di circa il 2,5% - 4,5%; crescita delle vendite comparabili di circa il 2,0% (centrando le attese degli analisti); margine operativo rettificato di circa il 12,8% - 13,0%; utile per azione in crescita di circa il 4,0% da 14,23 dollari nell'anno fiscale 2025; utile per azione rettificato in crescita di circa il 4,0% da 14,69 dollari nell'anno fiscale 2025.