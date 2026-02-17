Medtronic conferma guidance dopo terzo trimestre sopra le attese

Medtronic

(Teleborsa) -, azienda statunitense ma con sede in Irlanda che si occupa di tecnologie biomediche, ha chiuso ildell'esercizio 2026 (terminato il 23 gennaio 2026) conpari a 9 miliardi di dollari, aumentati dell'8,7% su base reported e del 6% in termini organici, 50 punti base in più rispetto alla guidance e sopra le stime degli analisti di 8,91 miliardi di dollari (secondo i dati LSEG).L'e il margine operativo del terzo trimestre sono stati rispettivamente di 1,464 miliardi di dollari e del 16,2%, mentre l'utile operativo e il margine operativo rettificati sono stati rispettivamente di 2,177 miliardi di dollari e del 24,1%.L'utile netto e l'sono stati rispettivamente di 1,143 miliardi di dollari e di 0,89 dollari, mentre l'utile netto e l'utile per diluito rettificati sono stati rispettivamente di 1,750 miliardi di dollari e 1,36 dollari (tre centesimi in più rispetto alla guidance e sopra le stime medie degli analisti di 1,33 dollari per azione)."Il terzo trimestre segna un altro trimestre positivo, con una crescita organica del fatturato del 6%, superiore alle previsioni, a dimostrazione della solidità del nostro portafoglio - ha dichiarato il- Sbloccando nuovi mercati e investendo in opportunità ad alta crescita, stiamo accelerando la performance dell'intera azienda. La nostra pipeline di innovazione e l'ampiezza del portafoglio ci danno fiducia nella nostra capacità di sostenere una crescita a lungo termine. È un momento entusiasmante per Medtronic".L'aziendadi una crescita organica del fatturato per l'di circa il 5,5% e un utile per azione diluito rettificato compreso tra 5,62 e 5,66 dollari. Questo include un potenziale impatto dei dazi di circa 185 milioni di dollari, invariato rispetto alle previsioni precedenti. Escludendo il potenziale impatto dei dazi, la guidance rappresenta una crescita dell'utile per azione diluito rettificato per l'anno fiscale 2026 di circa il 4,5%."In questo trimestre, abbiamo nuovamente registrato una crescita accelerata, investendo in modo deciso nel nostro futuro - ha dichiarato il- Abbiamo continuato a investire in R&S per rafforzare la nostra pipeline di innovazione, finanziato significative opportunità di crescita, incrementando al contempo la leva finanziaria generale e amministrativa, e abbiamo implementato la nostra strategia di M&A e venture capital con due transazioni chiave nel trimestre. In conclusione, stiamo attuando la nostra roadmap e posizionando l'azienda per una crescita sostenibile".