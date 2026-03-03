Best Buy: utili oltre le attese e dividendo in rialzo, il titolo vola

(Teleborsa) - Le azioni di Best Buy
hanno registrato un balzo del 14,1% nel pre-market, spinte da una redditività
nel quarto trimestre superiore alle previsioni. Nonostante ricavi per 13,81 miliardi di dollari
— leggermente sotto il consenso di 13,91 miliardi e in calo dell'1% su base annua — l'utile per azione (EPS) rettificato
di 2,61 dollari ha superato le stime degli analisti di 0,14 dollari.
Le vendite comparabili trimestrali
sono diminuite dello 0,8%, riflettendo una domanda più debole nel settore durante le festività, con cali concentrati in home theater ed elettrodomestici, compensati solo parzialmente da computing e telefonia.
Tuttavia, la CEO Corie Barry
ha evidenziato come nell'intero anno fiscale 2026 le vendite comparabili siano tornate positive (+0,5%) e il margine operativo si sia espanso. Fondamentale il contributo delle nuove iniziative: il Marketplace digitale
e Best Buy Ads
hanno quasi raddoppiato i partner pubblicitari.
Forte dei risultati, il board ha approvato un aumento del dividendo trimestrale
a 0,96 dollari per azione. Per l'anno fiscale 2027
, Best Buy stima ricavi tra 41,2 e 42,1 miliardi di dollari e un EPS rettificato tra 6,30 e 6,60 dollari.
Per il primo trimestre
dell'anno è prevista una ripresa
delle vendite comparabili con una crescita dell'1%. L'azienda ha inoltre confermato l'intenzione di riacquistare azioni per circa 300 milioni di dollari nel corso del nuovo esercizio.