Milano 14:07
44.475 -3,90%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 14:07
10.483 -2,76%
Francoforte 14:07
23.768 -3,53%

Best Buy: utili oltre le attese e dividendo in rialzo, il titolo vola

Finanza
(Teleborsa) - Le azioni di Best Buy hanno registrato un balzo del 14,1% nel pre-market, spinte da una redditività nel quarto trimestre superiore alle previsioni. Nonostante ricavi per 13,81 miliardi di dollari — leggermente sotto il consenso di 13,91 miliardi e in calo dell'1% su base annua — l'utile per azione (EPS) rettificato di 2,61 dollari ha superato le stime degli analisti di 0,14 dollari.

Le vendite comparabili trimestrali sono diminuite dello 0,8%, riflettendo una domanda più debole nel settore durante le festività, con cali concentrati in home theater ed elettrodomestici, compensati solo parzialmente da computing e telefonia.

Tuttavia, la CEO Corie Barry ha evidenziato come nell'intero anno fiscale 2026 le vendite comparabili siano tornate positive (+0,5%) e il margine operativo si sia espanso. Fondamentale il contributo delle nuove iniziative: il Marketplace digitale e Best Buy Ads hanno quasi raddoppiato i partner pubblicitari.

Forte dei risultati, il board ha approvato un aumento del dividendo trimestrale a 0,96 dollari per azione. Per l'anno fiscale 2027, Best Buy stima ricavi tra 41,2 e 42,1 miliardi di dollari e un EPS rettificato tra 6,30 e 6,60 dollari.

Per il primo trimestre dell'anno è prevista una ripresa delle vendite comparabili con una crescita dell'1%. L'azienda ha inoltre confermato l'intenzione di riacquistare azioni per circa 300 milioni di dollari nel corso del nuovo esercizio.
