Best Buy: utili oltre le attese e dividendo in rialzo, il titolo vola

Best Buy

(Teleborsa) - Le azioni dihanno registrato un balzo del 14,1% nel pre-market, spinte da unanel quarto trimestre superiore alle previsioni. Nonostante ricavi per— leggermente sotto il consenso di 13,91 miliardi e in calo dell'1% su base annua — l'di 2,61 dollari ha superato le stime degli analisti di 0,14 dollari.Lesono diminuite dello 0,8%, riflettendo una domanda più debole nel settore durante le festività, con cali concentrati in home theater ed elettrodomestici, compensati solo parzialmente da computing e telefonia.Tuttavia, la CEOha evidenziato come nell'intero anno fiscale 2026 le vendite comparabili siano tornate positive (+0,5%) e il margine operativo si sia espanso. Fondamentale il contributo delle nuove iniziative: ilhanno quasi raddoppiato i partner pubblicitari.Forte dei risultati, il board ha approvato una 0,96 dollari per azione. Per l', Best Buy stima ricavi tra 41,2 e 42,1 miliardi di dollari e un EPS rettificato tra 6,30 e 6,60 dollari.Per ildell'anno è prevista unadelle vendite comparabili con una crescita dell'1%. L'azienda ha inoltre confermato l'intenzione di riacquistare azioni per circa 300 milioni di dollari nel corso del nuovo esercizio.