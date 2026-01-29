Milano 9:13
Analisi Tecnica: indice MDAX del 28/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 gennaio

Seduta debole per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 31.640,4.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 31.764,3. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 31.578,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 31.516,4.


