Avio rivede al rialzo la guidance 2025 su portafoglio ordini e ricavi

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, harelativa aper l’esercizio 2025.In particolare, il portafoglio ordini è atteso collocarsi in uncompreso tra 2.100 e 2.200 milioni di euro (rispetto alle precedenti previsioni confermate al mercato il 27 ottobre 2025, comprese tra 1.700 e 1.800 milioni di euro) e i ricavi netti sono attesi collocarsi in un range compreso tra 510 e 540 milioni di euro (rispetto alle precedenti previsioni confermate al mercato il 27 ottobre 2025, comprese tra 450 e 480 milioni di euro).La revisione al rialzo della guidance è trainata sia dal2025, sia da un’, si legge in una nota.Glidella guidance 2025 restano inalterati, in linea con quanto confermato in data 27 ottobre 2025: EBITDA Reported a 27 - 33 milioni di euro; EBITDA Adjusted a 30 - 36 milioni di euro; utile netto a 7 – 10 milioni di euro."La forte spinta commerciale e la crescente acquisizione di ordini hanno portato a muoverci più rapidamente e hanno generato maggiori incassi da anticipi - ha commentato l'- Insieme ai proventi del recente aumento di capitale, ciò porta a una posizione finanziaria netta positiva a fine 2025 vicina ai 600 milioni di euro. Le solide capacità di esecuzione di Avio sono state inoltre confermate da un progresso dei ricavi superiore alle attese, rafforzando la nostra fiducia in un percorso di creazione di valore duraturo per i nostri azionisti".